Адвокат Ефремова озвучил возможный срок заключения артиста

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев предположил, какой приговор огласят актеру.

Ефремову может грозить от 6 до 8 лет колонии общего режима. Такие цифры адвокат озвучил в эфире телеканала «Москва 24».

Напомним, смертельное ДТП, виновником которого стал Ефремов, произошло в центре Москвы 8 июня. Внедорожник актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон отечественного производства, которым управлял курьер Сергей Захаров. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался в больнице.

В ходе медосвидетельствования выяснилось, что на момент аварии Ефремов был сильно пьян. Помимо этого, в его крови были найдены следы запрещенных веществ.

В самом начале свою вину актер признал. Однако спустя какое-то время Ефремов начал говорить, что он на самом деле не виновен. Также, он начал настаивать на том, что за рулем мог быть другой человек. Несмотря на это генпрокурор в ходе последнего заседания отметила, что вина артиста доказана и это подтверждают многие факторы. В итоге, Ефремов в четверг, 3 сентября, вину все-таки признал окончательно. Теперь ему осталось лишь дождаться приговора, который судья озвучит уже 8 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Ефремова на суде высмеял слова защитника потерпевших.