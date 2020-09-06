Поклонники Топурии уверены, что она беременна

Слухи появились после публикации нескольких фотографий.

Солистка группы А-Студио Кэти Топурия выложила снимок в своем Instagram-аккаунте, на котором продемонстрировала новый цвет волос. Для обновления образа она использовала накладной хвост. Вместо того, чтобы обсуждать имидж, поклонники обратили внимание на белой платье артистки – оно, как показалось пользователям, скрывает факт беременности Топурии. Фанаты убеждены, что глубокий вырез оголяет налившую грудь.

Некоторые отметили, что певица не первый раз появляется в свободных платьях. Они обсуждают эти домыслы в комментариях, а сама Топурия не спешит развеивать их сомнения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кети Топурию уличили в продаже платьев из Китая под видом бренда?