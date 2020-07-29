Кети Топурию уличили в продаже платьев из Китая под видом бренда

Кети Топурию уличили в продаже платьев из Китая под видом бренда
Кети Топурия в платье своего бренда. Фото: instagram/@keti_one_official

Солистку группы «А’Студио» Кети Топурию обвиняют в продаже платьев с китайского сайта, под видом собственной линейки одежды.

Не так давно певица выпустила новую коллекцию одежды от своего бренда KETIone. В своем инстаграме она показала новые платья, которые, как отмечают пользователи, один в один похожи на дешевые платья, которые можно купить на площадке Алиэкспресс. Юзеры пишут, что летом такие платья можно заметить на каждой второй.

И если платье на китайском сайте можно купить за несколько сотен рублей, то Топурия просит за них 15 тысяч рублей, что в 30 раз дороже вещи из Поднебесной.

Сама артистка пока не комментирует заявления подписчиков. Остается только гадать, откуда она взяла идею платья при создании этой коллекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка» благодаря фанатам. Поклонники 29-летней Насти Ивлеевой «атаковали» аккаунт телеканала «Пятница!», чтобы вернуть телеведущую в шоу «Орел и решка».

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Кети Топурию уличили в продаже платьев из Китая под видом бренда
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