Кети Топурию уличили в продаже платьев из Китая под видом бренда

Солистку группы «А’Студио» Кети Топурию обвиняют в продаже платьев с китайского сайта, под видом собственной линейки одежды.

Не так давно певица выпустила новую коллекцию одежды от своего бренда KETIone. В своем инстаграме она показала новые платья, которые, как отмечают пользователи, один в один похожи на дешевые платья, которые можно купить на площадке Алиэкспресс. Юзеры пишут, что летом такие платья можно заметить на каждой второй.

И если платье на китайском сайте можно купить за несколько сотен рублей, то Топурия просит за них 15 тысяч рублей, что в 30 раз дороже вещи из Поднебесной.

Сама артистка пока не комментирует заявления подписчиков. Остается только гадать, откуда она взяла идею платья при создании этой коллекции.

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