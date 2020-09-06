Эксперт связал ухудшение памяти с использованием смартфона

Результаты исследования оказались неутешительными.

Врач-терапевт Олеся Набокова рассказала, как работа смартфона отражается на памяти человека. Об этом пишет «Прайм». Медики провели исследование и пришли к выводу, что из-за телефонов люди начали хуже запоминать что-либо. Человек чаще всего убежден, что сможет найти информацию при помощи гаджета, поэтому не стремится что-либо запоминать. На память плохо влияют чтение новостей, использование фонарика, навигации, фотографирование.

Набокова пояснила, что в ситуациях, когда доступ к знанию ограничен, человек более внимателен. Проблема стала актуальна для подрастающего поколения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников рассказал, как замедлить старение мозга. Необходимо сохранять интерес к жизни, считает врач, быть любопытным и заинтересованным в том, что происходит вокруг.