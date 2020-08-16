Доктор Мясников рассказал, как замедлить старение мозга

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как поддерживать активную мозговую деятельность и замедлить старение главного для человека органа.

При этом специалист отметил, что эта проблема в сегодняшних реалиях является актуальной не только для пожилых людей, но и для молодого населения. В эфире телеканала «Россия 1» Мясников рассказал, что одним из самых действенных способов сохранения мозговой активности остается социальная активность.

Необходимо сохранять интерес к жизни, считает врач, быть любопытным и заинтересованным в том, что происходит вокруг. Больше читать и размышлять над любой поступающей информацией. Кроме того, следует воздерживаться от нервных переживаний и придерживаться здорового образа жизни. Курение, в частности, нередко становится причиной атеросклероза сосудов головного мозга.

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