Доктор Мясников рассказал, как замедлить старение мозга

Доктор Мясников рассказал, как замедлить старение мозга
Не допустить развития деменции могут помочь морепродукты. Фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как поддерживать активную мозговую деятельность и замедлить старение главного для человека органа.

При этом специалист отметил, что эта проблема в сегодняшних реалиях является актуальной не только для пожилых людей, но и для молодого населения. В эфире телеканала «Россия 1» Мясников рассказал, что одним из самых действенных способов сохранения мозговой активности остается социальная активность.

Необходимо сохранять интерес к жизни, считает врач, быть любопытным и заинтересованным в том, что происходит вокруг. Больше читать и размышлять над любой поступающей информацией. Кроме того, следует воздерживаться от нервных переживаний и придерживаться здорового образа жизни. Курение, в частности, нередко становится причиной атеросклероза сосудов головного мозга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что люди с особым клеточным иммунитетом могут не бояться заражения коронавирусом.

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