Назван самый несчастливый возраст человека

Чем старше человек становится, тем выше вероятность ощутить несчастье.

Специалисты Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований в Соединенных Штатах провели исследование, основываясь на данных, полученных из 132 стран, чтобы выяснить, какой возраст человека самый счастливый, а какой – самый несчастный. Все результаты были опубликованы на сайте бюро.

Наибольшую радость человек испытывает в возрасте 18-20 лет. В этот период опрошенные люди чувствовали себя удовлетворенными жизнью. Хуже дела обстоят у людей старше 47 лет. Несчастными себя называли опрошенные в возрасте до 60 лет, а вот совсем пожилые люди, наоборот, уверяли, что получают радость от всего происходящего.

Эксперты считают, что все дело в биохимических процессах и уровне гормонов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что индекс счастья жителей России упал до минимума за шесть лет.