Индекс счастья жителей России упал до минимума за шесть лет

Индекс счастья был рассчитан как разница между положительными и отрицательными ответами. Фото: pixabay

Индекс счастья был рассчитан как разница между положительными и отрицательными ответами. Фото: pixabay

В России становится все меньше счастливых граждан: в минувшем году индекс счастья снизился до рекордного минимума за шесть лет.

Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International, всего 42% россиян признались, что чувствуют себя счастливыми. А о несчастье заявили 18% респондентов. Индекс счастья был рассчитан как разница между положительными и отрицательными ответами. Индекс в России оказался 24 процентных пункта, что вдвое меньше мирового индекса (48 п.п.).

Издание отмечает, что результат России по итогам 2019 года повторяет минимальный результат 2013 года. При этом текущие показатели в два раза меньше результатов последнего опроса, проведенного в 2017 году. Тогда индекс счастья жителей России впервые превысил мировой: 55% счастливых и 11% несчастных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян чувствуют себя счастливыми.