Стало известно, сколько россиян чувствуют себя счастливыми

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (81%) считают себе довольно счастливыми. Результаты опроса можно посмотреть на сайте организации.

Социологи проводили регулярный мониторинг уровня счастья жителей страны и пришли к выводу, что 81% россиян ощущают себя счастливыми, в то время как 17% граждан живется нелегко. В опросе приняли участие 1,6 тысяч совершеннолетних россиян.

Оказалось, что чаще всего россиян делает счастливыми наличие семьи, а также здоровье своих близких и свое собственное. Следом в причинах счастья идут хорошая работа, дети, общая удовлетворенность жизнью, наличие хорошего жилья, а также стабильность и спокойствие.

А в своих несчастьях россияне винят материальные трудности, положение дел в стране, проблемы со здоровьем и задержку зарплаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВЦИОМ: большинство россиян мечтает о переезде в Петербург.