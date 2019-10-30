ВЦИОМ: большинство россиян мечтает о переезде в Петербург

Петербург, согласно опросу, является наиболее привлекательным и подходящим для переезда городом. Фото: https://pixabay.com

Петербург, согласно опросу, является наиболее привлекательным и подходящим для переезда городом. Фото: https://pixabay.com

Согласно результатам опроса, каждый четвертый житель России хочет переехать на постоянное место жительства в другой город.

Как отмечают социологи, больше всего размышляют о переезде люди от 25 до 34 лет. Из них почти две трети (61%) хотели бы жить в другом городе. 34% устали от городской рутины и мечтают переехать в сельскую местность.

Среди опрошенных 15% называют потенциальным местом жительства Санкт-Петербург, на втором по популярности месте с сильным отрывом расположилась Москва (8%), на третьем — Краснодар (6%).

Основные причины, по которым опрошенные хотят переехать, является отсутствие работы в родном городе (18%), стремление к более высокому уровню жизни (15%), плохие экологические условия (13%) либо желание сменить климат на более благоприятный (12%).

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по результатам опроса, россияне не хотят отправлять своих детей на учебу за границу.