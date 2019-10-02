ВЦИОМ: россияне не хотят, чтобы их дети учились за рубежом

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, результаты которого показали, что больше половины россиян (59%) не хотят, чтобы их дети и внуки учились за рубежом.

Согласно данным ВЦИОМ, такой ответ респонденты объясняют удовлетворенностью качеством российского образования. Также среди причин была названа стоимость обучения, которая в России значительно ниже.

Результаты опроса также показали, что в высшем образовании своих потомков в заграничных вузах заинтересован почти каждый третий россиянин (30%).

Согласно исследованию, в том, чтобы их дети и внуки получили иностранное образование, заинтересована преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, а также респонденты возрастной категории от 25 до 34 лет.

Чаще всего респонденты при выборе страны, куда отправили бы своих детей на обучение, указывали Великобританию, Германию и США.

Ранее GazetaSPb сообщала, что россияне стали дольше жить.