ВОЗ: россияне стали дольше жить

Это стало возможным в том числе благодаря борьбе с алкогольной зависимостью и прочими пагубными привычками.

Об этом стало известно 1 октября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследований ВОЗ. Эксперты наблюдают сокращение смертности – у мужчин на 39%, а у женщин на 36%. Они отмечают, что в первую очередь россияне стали реже умирать из-за употребления алкоголя. На данный момент жители России употребляют на 43% меньше спиртного, чем до этого.

Сотрудники ВОЗ уверены, что на это повлияло ряд предпринятых мер. Так, с 2003 года постепенно поднимали акцизы, что повлияло на стоимость напитков. Чем дороже они становились, тем меньше людей могли их себе позволить. При этом власти стали строже следить за качеством продукции, чтобы россияне не травились.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Скворцова назвала новую среднюю продолжительность жизни россиян. За последние 7 месяцев средняя продолжительность жизни женщин подросла до 78,5 лет, а мужчин — до 68,5 лет, сообщила Скворцова на ВЭФ 4 сентября во Владивостоке.