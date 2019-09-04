Скворцова назвала новую среднюю продолжительность жизни россиян

Темп роста средней длины жизни превышает показатели во всем мире, считает глава Минздрава.

Скворцова заявила о росте длины жизни россиян. Глава Минздрава считает, что для повышения показателей нужно заниматься профилактикой болезней.

За последние 7 месяцев средняя продолжительность жизни женщин подросла до 78,5 лет, а мужчин — до 68,5 лет, сообщила Скворцова на ВЭФ 4 сентября во Владивостоке.

Скворцова считает, что темп роста средней длины жизни превышает показатели во всем мире.

Ожидаемая продолжительность жизни вне зависимости от пола во всем мире по данным ООН на конец 2000-ых составляла 67 лет. Первое место в списке ВОЗ на 2016 год занимала Япония — женщины там живут до 87 лет в среднем, а мужчины до 81-го года.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Минприроды назвало города с самым грязным воздухом в России.