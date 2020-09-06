Петербург назвали самым затратным регионом России для туристов

Средний чек покупки в городе составил 4,6 тысяч рублей.

Банк «Русский стандарт» провел исследование и выяснил, какой город стал самым затратным для туристов в 2020 году. Об этом пишет РИА Новости. Первое место занял первое место, так как в среднем туристы тратили за покупку 4,6 тысяч рублей. Даже в курортных регионах средний чек был скромнее – в Краснодарском крае 2,7 тысяч, в Крыму – 2,1 тысяч рублей. В Сочи за раз туристы тратили около 3,2 тысяч, в Анапе – 1,3 тысяч.

Напоминаем, что в этом году из-за пандемии коронавируса оказались закрыты границы, поэтому россияне путешествовали в основном внутри страны. Власти надеются на развитие внутреннего туризма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ростуризм дал рекомендации россиянам, которые собираются в Турцию. На курорте очередная вспышка коронавируса, поэтому стоит быть внимательнее.