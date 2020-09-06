В Петербурге тест на коронавиурс за сутки сдали почти 18 тыс. человек

В Петербурге тест на коронавиурс за сутки сдали почти 18 тыс. человек
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Исследования позволяют вовремя выявить зараженных и изолировать их.

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки тест на коронавирус сдали 17 891 человек . Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Под наблюдением специалистов находится 161 человек. Из них 2 — в обсерваторе, 614 — контактные. Также за сутки было обработано 131 вызов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заболели более 26,7 млн человек.

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