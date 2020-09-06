В мире коронавирусом заболели более 26,7 млн человек

В мире коронавирусом заболели более 26,7 млн человек
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Количество зараженных каждый день растет, поэтому очень важно носить средства индивидуальной защиты.

Число зараженных коронавирусом ежедневно растет – сегодня, 6 сентября, оно превысило 26,7 миллионов. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.

Отмечается, что летальных исходов зарегистрировано более 878 тысяч. Больше всего случаев заражения в США, на втором месте оказалась Бразилия, тройку замыкает Индия.

Тем временем в России заболели 1 миллион 17 тысяч человек, выздоровело 838 тысяч пациентов, скончались 17,7 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин озвучил сроки начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. В планах начать в конце 2020 года — начале 2021 года.

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