В мире коронавирусом заболели более 26,7 млн человек

Количество зараженных каждый день растет, поэтому очень важно носить средства индивидуальной защиты.

Число зараженных коронавирусом ежедневно растет – сегодня, 6 сентября, оно превысило 26,7 миллионов. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.

Отмечается, что летальных исходов зарегистрировано более 878 тысяч. Больше всего случаев заражения в США, на втором месте оказалась Бразилия, тройку замыкает Индия.

Тем временем в России заболели 1 миллион 17 тысяч человек, выздоровело 838 тысяч пациентов, скончались 17,7 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин озвучил сроки начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. В планах начать в конце 2020 года — начале 2021 года.