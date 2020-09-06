Винокур и Петросян были эвакуированы во время выступления в Сочи

С 3 сентября в Сочи проходит ежегодный фестиваль «Юморина-2020», который длится четыре дня. Однако выступление комик-звезд было прервано чрезвычайным происшествием.

Это произошло в пятницу, 4 сентября, прямо во время выступления Евгений Петросяна. За кулисами в этот момент дожидался своей очереди его коллега и друг, Владимир Винокур. На сцену вышел ведущий фестиваля и попросил артистов прекратить выступления ввиду возможной угрозы для жизни. Затем эвакуировали всех зрителей, а после — и самих юмористов. Об этом рассказал Винокур в своем Instagram.

Пока в здании находились сотрудники спецслужб, проверяющие безопасность, артисты фотографировались со зрителями и рассказывали смешные истории из жизни. Как пишет «КП — Кубань», спустя 20 минут всех снова запустили в зал и концерт продолжился. Правда, в чем была причина ЧП, местная полиция так и не объяснила.

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