В Ленобласти пройдут обсуждения закона о социальных гарантиях

В Гатчине в субботу, 5 сентября, состоялось обсуждение нового законопроекта «О социальных стандартах». В заседании приняли участие члены Президиума Регионального политсовета партии «Единая Россия».

В рамках совещания поднимались вопросы о совместной деятельности единороссов, работающих в разных ветвях власти, для реализации закона о социальных стандартах для жителей Ленинградской области. Председатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин подчеркнул, что новый закон, прежде всего, необходимо сделать максимально конкретным: четко определить его действие на объектах, затраты на реализацию, а также непосредственно социальные аспекты, пишет ЛенТВ24.

Возможно, депутатам даже придется проводить внеочередные встречи, чтобы ускорить принятие закона. Отметим, что этот законопроект позволит укрепить социальные гарантии граждан в сфере образования, здравоохранения, оплаты труда, а также позволит активно внедрять инвестиционные программы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленавтодор» отремонтирует дороги в Ленинградской области почти на миллиард рублей.