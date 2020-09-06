Пострадавшая от бывшего мужа-садиста, Маргарита Грачёва рассказала о новом возлюбленном

Родные и близкие пары были уверены, что церемония бракосочетания назначена на сегодня. Фото: Instagram @margorika1211

Родные и близкие пары были уверены, что церемония бракосочетания назначена на сегодня. Фото: Instagram @margorika1211

Маргарита Грачева, ставшая известной после чудовищной трагедии, произошедшей с ней в 2017 году, когда ревнивый муж отрубил ей кисти рук, призналась, что вновь обрела свое счастье.

В воскресенье, 6 сентября, Маргарита выложила в своем Instagram фотографии со своим возлюбленным, Максимом. Девушка призналась, что на самом деле они поженились еще год назад, однако решили скрыть этот факт ото всех, включая родственников и близких друзей.

Влюбленные тихо расписались в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга, а затем отправились гулять и фотографироваться, наслаждаясь друг другом. Даже фотографу пришлось сказать, что свадебная съемка — просто лавстори с нарядами в стиле рустик. Но сейчас Максим и Маргарита решили собрать всех близких, чтоы шумно отметить годовщину совместной жизни в качестве мужа и жены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Регина Тодоренко передала свою премию «Женщина года» Маргарите Грачевой.