Врачи рассказали, какая специя защищает от рака и продлевает жизнь

Специя, кроме того, проявила себя как средство, которое защищает от рака молочной железы. Фото: pixabay.com

Специя, кроме того, проявила себя как средство, которое защищает от рака молочной железы. Фото: pixabay.com

Британские медики рекомендуют регулярно употреблять в пищу паприку. Эта специя оказывает крайне благотворное влияние на здоровье, уверены специалисты.

По мнению экспертов, паприка положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и снижает риск развития соответствующих заболеваний. Кроме того, эта специя защищает организм от развития опасных патологий, к примеру, возникновения злокачественных новообразований, пишет издание Express.

Врачи объясняют, что паприка снижает уровень вредного холестерина, который может привести к атеросклерозу. Кроме того, пряность содержит такие соединения, как бета-каротин, лютеин и зеаксантин, способные противостоять развитию онкологии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как определить, что родинка превращается в опасное новообразование.