Врач рассказал об опасных видоизменениях родинок

Онколог перечислил тревожные изменения родинок, которые сигнализируют о риске возникновения рака кожи.

Порой люди не обращают внимания на новообразования на своем теле или игнорируют старые родинки, изменившие свой внешний вид. Онколог-хирург Михаил Маснянкин рассказал в каких случаях необходимо обращаться к врачу.

Прежде всего нужно наблюдать за размерами родинок. Если они становятся больше 5 мм, их стоит показать специалисту. Следует обращать внимание и на цвет новообразования. Если раньше родинка была светло-коричневой, а спустя время резко почернела, стоит немедленно записаться на медицинское обследование. Об этом сообщает «Пятый канал».

Предостерег специалист и от самостоятельного избавления от родинок. Делать это нельзя категорически. Подобные действия могут привести к опасным последствиям, которые могут серьезно отразиться на состоянии здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, у кого онкология развивается быстрее всего.