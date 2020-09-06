Способность людей переваривать молоко оказалась генетической мутацией

Сегодня в ряде стран молоко вновь считают вредным для употребления в пищу. Фото: pixabay.com

Сегодня в ряде стран молоко вновь считают вредным для употребления в пищу. Фото: pixabay.com

Ученые установили, что в течение последних трех тысячелетий у людей, способных переваривать молоко, было гораздо больше шансов выжить.

К такому выводу пришли сотрудники университета Иоганна Гутенберга, которые исследовали останки солдат, погибших около 1200 года до нашей эры. В ходе изучения погибших, специалисты сделали неожиданное открытие о пищевых привычках, сформировавшихся у современного человека. Оказывается, люди не всегда обладали восприимчивостью к лактозе: переносимость молочных продуктов стала одной из генетических мутаций.

Причем эта мутация распространилась невероятно быстро, благодаря механизмам естественного отбора. Люди, способные употреблять молочные продукты, гораздо вероятнее выживали в непростые времена.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые впервые смогли определить размеры гигантской доисторической акулы мегалодон.