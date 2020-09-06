В Петербурге наблюдается рост цен на рынке вторичной недвижимости

В августе впервые за 2020-й год на рынке вторичного жилья в городах-миллионниках наблюдается рост цен на недвижимость.

В частности, в Северной столице средняя стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 0,3% за месяц и 2,9% за год, достигнув 128,2 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные агентства ЦИАН. При этом, к примеру, в Москве стоимость «квадрата» составляет 220,6 тысяч рублей, за год цены выросли на 6,5%.

Наибольший рост цен на вторичную недвижимость среди городов-миллионников наблюдается в Омске и Перми, где он составил 3% и 2,8% за месяц. Таким образом, теперь средняя стоимость жилья в этих городах составляет 51,9 и 63,6 тысяч рублей за квадратный метр.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новостройки в Петербурге показывают рекордное подорожание за десять лет.