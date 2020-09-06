Концерн Volkswagen заявил, что готов догнать и обогнать Tesla

Концерн Volkswagen заявил, что готов догнать и обогнать Tesla
У предприятия есть два года, чтобы реализовать свой план. Фото: pixabay.com

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen заявил о готовности довести ежегодный выпуск электромобилей до 1,5 миллионов экземпляров к 2023 году.

Таким образом, обороты предприятия достигнут сегодняшних оборотов американского производителя Tesla. О намерениях Volkswagen немецкому изданию Welt рассказал глава промышленного совета автоконцерна Бернд Остерлох. Он считает, что у немцев есть неоспоримое преимущество перед Tesla — модульная электропроводная матрица, позволяющая производить любой автомобиль бренда Volkswagen.

Кроме того, предприятие планирует обогнать американцев и в разработке программного обеспечения электромобилей. Так, если Volkswagen установит в машины свои системы, аналогичные системам Tesla, за короткий промежуток они получат несравненно больше информации, передает слова Остерлоха «Коммерсантъ».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России поднялись цены на автомобили крупнейших концернов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
tesla Volkswagen автомобили


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач-терапевт рассказал, как уберечься от пневмонии
На Ладоге спасли рыбаков на сломанной лодке
Диетолог назвала девять самых полезных для сердца продуктов
Главный тренер «Зенита» Семак посадил дерево на улице Марата
Эксперт назвала самый бессмысленный школьный предмет
Концерн Volkswagen заявил, что готов догнать и обогнать Tesla
Музыкант из Петербурга побил мировой рекорд по импровизационной игре на ...
«Коронавирус вообще не страшная болезнь»: Малышева рассказала о ...