Концерн Volkswagen заявил, что готов догнать и обогнать Tesla

У предприятия есть два года, чтобы реализовать свой план. Фото: pixabay.com

У предприятия есть два года, чтобы реализовать свой план. Фото: pixabay.com

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen заявил о готовности довести ежегодный выпуск электромобилей до 1,5 миллионов экземпляров к 2023 году.

Таким образом, обороты предприятия достигнут сегодняшних оборотов американского производителя Tesla. О намерениях Volkswagen немецкому изданию Welt рассказал глава промышленного совета автоконцерна Бернд Остерлох. Он считает, что у немцев есть неоспоримое преимущество перед Tesla — модульная электропроводная матрица, позволяющая производить любой автомобиль бренда Volkswagen.

Кроме того, предприятие планирует обогнать американцев и в разработке программного обеспечения электромобилей. Так, если Volkswagen установит в машины свои системы, аналогичные системам Tesla, за короткий промежуток они получат несравненно больше информации, передает слова Остерлоха «Коммерсантъ».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России поднялись цены на автомобили крупнейших концернов.