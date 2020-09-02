Крупнейшие автоконцерны в России подняли стоимость своих машин

С 1 сентября сразу три автомобильных производителя в России повысили цены на свои автомобили: Volkswagen, BMW и Renault.

Машины Volkswagen стали дороже на 30 и 100 тысяч рублей: Volkswagen Polo нового поколения и кроссоверы Volkswagen Touareg и Volkswagen Tiguan, соответственно. Таким образом минимальная цена этих моделей поднялась до 821 900, 3 799 000 и 1 759 000 рублей.

Стали дороже кроссоверы от Renault: базовая модель Arkana стала дороже на 30 тысяч рублей, а версия с турбомотором и полным приводом подорожала на 20 тысяч, до 1 640 000 рублей. Кроме того, обойдется дороже Renault Duster и Renault Kaptur, которые теперь стоят 810 000 и 1 055 000 рублей минимум.

Седаны BMW 3-Series и 5-Series, а также BMW X3 поднялись в цене на 50 тысяч рублей, до 2 580 000, 3 520 000 и 3 660 000 рублей. На 60 тысяч рублей дороже стал BMW X5, он обойдется 5 010 000 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японская компания провела испытания первого в мире летающего автомобиля с человеком внутри.