Диетолог назвала девять самых полезных для сердца продуктов

Диетолог назвала девять самых полезных для сердца продуктов
Рыба, приготовленная на гриле или на пару, сохраняет свои полезные свойства. Фото: pixabay.com

Диетолог Фатма Байкал Юсуф уверена, что залогом здоровья сердечно-сосудистой системы является здоровое питание. Она назвала продукты, необходимые для поддержания бесперебойной работы сердца.

Так, среди полезных продуктов эксперт называет чеснок. Юсуф советует ежедневно употреблять в пищу дольку чеснока, предварительно раздавив ее, пишет издание Sözcü. Не менее полезной специалист называет рыбу, приготовленную на пару или гриле, и рыбий жир.

Также в список, составленный диетологом, попали грецкие орехи, фундук, льняные семена, которые можно использовать, к примеру, в качестве добавки для йогурта. Полезное воздействие на сердце оказывают овсяная, ржаная и цельнозенровая муж, а также зеленый чай, красный виноград, помидоры и арбуз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько орехов в день можно съесть без вреда для здоровья.

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