Врач-терапевт рассказал, как уберечься от пневмонии

Сотрудник столичной клинической больницы №13, врач-терапевт Кирилл Глибко поделился с россиянами эффективными способами профилактики пневмонии.

В частности, чтобы исключить развитие заболевания при переохлаждении, необходимо принять теплый душ, выпить горячий чай и надеть на ноги шерстяные носки — это поможет лучше народного способа прогреваться алкоголем, уверен медик. Советами Глибко поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Кроме того, врач не сомневается в необходимости своевременной вакцинации от различных инфекций. В том числе, существует препарат против бактериальной пневмонии, который особенно необходим пожилым людям и пациентам с ослабленным иммунитетом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что паприка способна продлить жизни и защитить от развития онкологических заболеваний.