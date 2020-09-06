Врач-терапевт рассказал, как уберечься от пневмонии

Сотрудник столичной клинической больницы №13, врач-терапевт Кирилл Глибко поделился с россиянами эффективными способами профилактики пневмонии.
В частности, чтобы исключить развитие заболевания при переохлаждении, необходимо принять теплый душ, выпить горячий чай и надеть на ноги шерстяные носки — это поможет лучше народного способа прогреваться алкоголем, уверен медик. Советами Глибко поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Кроме того, врач не сомневается в необходимости своевременной вакцинации от различных инфекций. В том числе, существует препарат против бактериальной пневмонии, который особенно необходим пожилым людям и пациентам с ослабленным иммунитетом.
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