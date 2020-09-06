«Площадь Александра Невского» затопило из-за лопнувшей трубы в «Макдоналдсе»

«Площадь Александра Невского» затопило из-за лопнувшей трубы в «Макдоналдсе»
Пассажиры подземки рисковали намочить свою обувь будучи в помещении. Фото: vk.com/extra_call

Пассажиры станции петербургского метрополитена «Площадь Александра Невского» были вынуждены ходить по лужам из-за произошедшей коммунальной аварии.

О том, что вестибюль метро затопило без дождя стало известно в воскресенье, 6 сентября. Информация о инциденте появилась в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Сообщается, что вода в большом количестве лилась с потолка. Из-за этого на полу станции даже образовались лужи. Виновником случившегося стала труба водоснабжения, которую неожиданно прорвало в заведении общественного питания «Макдональдс». Все дело в том, что ресторан находится прямо над вестибюлем станции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт вестибюля станции метро «Дунайская» завершится к середине сентября. Работы призваны защитить станцию от протечек.

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