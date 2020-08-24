Ремонт вестибюля станции метро «Дунайская» завершится к середине сентября

Ремонт вестибюля станции метро «Дунайская» завершится к середине сентября
Станция "Дунайская". Фото: Gazeta.SPb

Работы в настоящее время проводятся на лестничном спуске вестибюля №2 на станции «фиолетовой» ветки метро «Дунайская».

Сегодня, 24 августа, пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» сообщила пассажирам петербургской подземки об осуществляющемся ремонте. Подрядная служба проведет работы по устранению протечек и установит панели облицовки потолка в вестибюле.

Ремонт на станции «Дунайская» продлится до 15 сентября.

Напомним, «Дунайскую» в Петербурге открыли 3 октября 2019 года вместе с двумя другими станциями — «Проспект Славы» и «Шушары». Практически с самого начала эксплуатации возникли проблемы в виде регулярных протечек, которые появлялись на станции во время дождей. Пассажиры неоднократно жаловались на проблему, фиксируя подтекания в социальных сетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станция «Дунайская» снова протекает.

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ГУП "Петербургский метрополитен" дунайская ремонтные работы


 

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