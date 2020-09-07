Instagram удалил профиль «солнечного» сына Эвелины Бледанс

Известная российская телеведущая Эвелина Бледанс пожаловалась поклонникам на социальную сети Instagram, которая по непонятным причинам удалила профиль ее сына с синдром Дауна.

Бледанс в субботу, 5 сентября, написала пост в своем профиле в Instagram. В нем она сообщила подписчикам, что на протяжении трех месяцев пыталась разблокировать аккаунт сына, пытаясь подтвердить, что его ведет отец Семена. Попытки оказались тщетными и профиль все же оказался удален. Причиной было названо несоответствие правилам. При этом, актриса отметила, что понять, какие правила были нарушены, им так и не удалось.

Бледанс рассказала, что много раз писала письма в техническую поддержку социальной сети, отправляла сканы паспортов, но толку от этого не было. Из-за удаления профиля была потеряна масса полезного контента, который изучали мамы малышей с синдромом Дауна. Телеведущая подчеркнула, что благодаря материалам профиля, который велся на протяжении 8 лет, многие мамы «солнечных» детей не отказывались от них, а принимали такими, какие они есть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бледанс показала, как отметила карантинное 51-летие.