Бездомный проткнул ножом живот другого бомжа на Пионерской

Бездомный проткнул ножом живот другого бомжа на Пионерской
В Петербурге ранили бомжа. Фото: Baltphoto

В Петроградском районе Петербурга бездомного госпитализировали с ранением брюшной полости. На него набросился бомж.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне вечером на Пионерской улице. Двое бездомных поссорились. Тогда один, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил наказать обидчика и достал нож.

Злоумышленник ударил оппонента в живот. Пострадавшего бомжа госпитализировали в Мариинскую больницу, он находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемого уже задержали. Вопрос об уголовном деле правоохранители примут после того, как узнают диагноз. Сейчас они изучат записи с камер видеонаблюдения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бомж новости спб ножевое ранение Петроградский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по участнику ДТП
Из квартиры на Петроградке вынесли драгоценности и валюту
Петербурженка лишилась в парадной дорогостоящего смартфона, подозреваемого ...
ДТП с автобусом перекрыло перекресток на Петергофском
Неизвестный с ножом обчистил кассу салона сотовой связи на Испытателей и ...
Бездомный проткнул ножом живот другого бомжа на Пионерской
Петербуржец с пистолетом заявил о смерти тещи в квартире на Стародеревенской
Путин рассказал, как пандемия Covid-19 повлияла на жизнь россиян