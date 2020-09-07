Бездомный проткнул ножом живот другого бомжа на Пионерской

В Петроградском районе Петербурга бездомного госпитализировали с ранением брюшной полости. На него набросился бомж.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне вечером на Пионерской улице. Двое бездомных поссорились. Тогда один, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил наказать обидчика и достал нож.

Злоумышленник ударил оппонента в живот. Пострадавшего бомжа госпитализировали в Мариинскую больницу, он находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемого уже задержали. Вопрос об уголовном деле правоохранители примут после того, как узнают диагноз. Сейчас они изучат записи с камер видеонаблюдения.