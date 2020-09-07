Обвиненного в надругательстве над падчерицей петербуржца проверят на детекторе лжи

В Приморском районе Петербурга полиция разбирается с историей о надругательстве над девятилетней девочкой. Местная жительница утверждает, что к девочке приставал бывший отчим, сам он говорит, что его оклеветали.

По данным gazeta.spb.ru, с заявлением в полицию петербурженка пришла накануне, 6 сентября. Она заявила, что бывший сожитель, менеджер одной из фирм, в течение июля этого года совершал развратные действия в отношении ее маленькой дочери.

В полицию мужчина явился сам и заявил, что его оклеветали. Он утверждает, что давно поссорился с женщиной, что и стало причиной ее обращения к правоохранителям.

Пока полиция выясняет обстоятельства, мужчину проверят на детекторе лжи.