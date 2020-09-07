Иностранец без документов пытался подкупить пограничника в Ленобласти

В Ленинградской области пограничное управление ФСБ задержало гражданина страны СНГ, который без документов следовал в Ивангород.
Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Уточняется, что в сентябре мужчина 1993 года рождения следовал в Ивангород без документов на пребывание в пограничной зоне.
Он попытался избежать наказания и положил на стол пограничника 1,5 тысячи рублей. Принимать деньги правоохранитель не стал, а иностранец был задержан.
По факту было возбуждено уголовное дело.