Иностранец без документов пытался подкупить пограничника в Ленобласти

В Ленинградской области пограничное управление ФСБ задержало гражданина страны СНГ, который без документов следовал в Ивангород.

Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что в сентябре мужчина 1993 года рождения следовал в Ивангород без документов на пребывание в пограничной зоне.

Он попытался избежать наказания и положил на стол пограничника 1,5 тысячи рублей. Принимать деньги правоохранитель не стал, а иностранец был задержан.

По факту было возбуждено уголовное дело.