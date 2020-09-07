Иностранец без документов пытался подкупить пограничника в Ленобласти

Иностранец без документов пытался подкупить пограничника в Ленобласти
Пограничное управление ФСБ задержало нарушителя в Ленобласти. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области пограничное управление ФСБ задержало гражданина страны СНГ, который без документов следовал в Ивангород.

Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что в сентябре мужчина 1993 года рождения следовал в Ивангород без документов на пребывание в пограничной зоне.

Он попытался избежать наказания и положил на стол пограничника 1,5 тысячи рублей. Принимать деньги правоохранитель не стал, а иностранец был задержан.

По факту было возбуждено уголовное дело.

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Иностранец без документов пытался подкупить пограничника в Ленобласти
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