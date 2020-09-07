Петербуржец получил условный срок за пьяную драку с машинами на Вавиловых

Петербуржец получил условный срок за пьяную драку с машинами на Вавиловых
Хулиган отделался условным сроком. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге суд вынес приговор по делу местного жителя, который выпил и повредил два припаркованных автомобиля.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело в понедельник, 7 сентября, рассмотрел Калининский районный суд.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Злоумышленник выпил и начал громить машины на улице Вавиловых. Он успел повредить иномарку и отечественный легковой автомобиль.

Сам фигурант при этом в суде раскаялся и во всем признался. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно. Столько же продлится и испытательный срок. Кроме того, в счет возмещения ущерба одному из владельцев авто он выплатит почти 60 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о хулигане, который пытался отобрать у женщины енота. Теперь его ждет суд.

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