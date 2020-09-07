Двое женатиков, обманувших пенсионеров на миллион, проведут за решеткой более 3 лет

Суд назначил наказание Р. в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца в ИК общего режима, ранее судимом К. в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК общего режима. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Суд назначил наказание Р. в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца в ИК общего режима, ранее судимом К. в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК общего режима. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двух мужчин, признанных виновными в мошенничестве.

Преступный инцидент произошел 14 апреля 2018 года. По данным следствия, мужчины вступили в сговор. Один из них позвонил пенсионерке, проживающей в одном из домов по Белы Куна, и представился ее внуком. Он рассказал бабушке, что стал участником потасовки, из-за чего на него хотят возбудили уголовное дело, а после попросил денег.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, за деньгами пришел друг собеседника. Он взял у пенсионерки 250 тыс. рублей.

В совокупности мужчины совершили 12 аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба составила не менее 1 093 690 рублей. Один из них уже был судим.

Женатые мужчины полностью признали свою вину и раскаялись. Одного из них посадили на 3,4 года в колонию общего режима, второго – на 4 года.

Кроме того, суд взыскал со злоумышленников в пользу гражданских ответчиков в общей сумме 1,323 млн рублей.

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