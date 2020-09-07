Главмедсестра петербургской поликлиники заплатит штраф за халтурное обращение с отходами

Ленинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности главную медсестру СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №24» за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. По данным следствия, отходы класса «В» из отделения скорой медпомощи, расположенного в доме №21 по Рижскому проспекту, перевозятся для дальнейшей утилизации на площадку поликлиники на набережной Обводного канала без должного обеззараживания.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий могло способствовать распространению коронавируса.

Сотрудница нарушение не оспаривала. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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