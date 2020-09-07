«Роскосмос» предлагает решить проблему мусора в России космическими технологиями

&#171;Роскосмос&#187; предлагает решить проблему мусора в России космическими технологиями
Эта технология будет эффективна и для уничтожения отходов повышенной опасности. Фото: pixabay.com

В России предлагают использовать космические плазмотроны для сжигания твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас над этим работает центр имени Келдыша (Роскосмос).

Гендиректор «Роскосмоса» Владимир Кошлаков рассказал ТАСС, сейчас предприятие обсуждает применение данной космической технологии с властями Нижнего Новгорода.

При температуре свыше 4-5 тыс. градусов Цельсия применяемые в космической отрасли плазмотроны позволяют получить высокотемпературные газы. Этот газ можно использовать для сжигания ТБО. Как отметили в центре Келдыша, также эта технология будет эффективна для уничтожения отходов повышенной опасности. А газы, полученные при сгорании, можно применять для получения электроэнергии.

По словам Кошлакова, таким образом получается автономная замкнутая система, когда полученная электроэнергия направляется на те же самые плазмотроны.

Добавим, что плазмотроны используют в ракетно-космической технике. С их помощью можно моделировать работу космических двигателей или вход космических аппаратов в верхние слои атмосферы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Петербурга придумали, как избавиться от космического мусора.

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