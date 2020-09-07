Ридли Скотт рассказал о съемках нового сиквела «Чужого»

Британский кинорежиссер, создавший фильмы «Гладиатор», «Бегущий по лезвию» и других известных фильмов, анонсировал съемки нового фильма во вселенной Чужих.

Как сообщает Indie Wire, по словам режиссера «Чужого», планируется, что сюжет не будет связан с историей фильмов «Прометей» и «Чужой: Завет». Он считает, что создатели этих двух лент пытались «изобрести колесо», однако сейчас от этого решили отказаться. Работа над сиквелом «Чужого» уже идет, однако режиссер не уточнил, на каком именно этапе.

Весной прошлого года Ридли Скотт сообщал о ведении переговоров с Walt Disney, которая стала владельцем всех прав на франшизу вместе со студией Fox.

Этим летом продюсер Уолтер Хилл подтвердил, что сценарий нового фильма готов. По его словам, работу над самой актуальной версией завершили еще в марте.

Исполнительница одной из главных ролей в «Чужом» Сигурни Уивер также говорила, что знает о готовящемся проекте, однако не стала уточнять, вернется ли она в фильм в роли Эллен Рипли.

Стоит отметить, что и «Прометей», и «Завет», не получили особого успеха в прокате. Критики и зрители также поставили фильмам высокие оценки.

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