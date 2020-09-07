Жители Ленобласти отдохнули на концерте Estel без масок

Для жителей деревни Верхние Мандроги, что в Подпорожском районе Ленобласти, устроили концерт с участием Леонида Агутина. Об этом свидетельствуют снимки в соцсетях.

Судя по всему, артист выступал для сотрудников компании «Юникосметик», которая является брендом косметики Estel. На снимках видно, что часть зрителей на концерте заодно решили отдохнуть от защитных масок.

Как сообщает АБН, речь идет о фестивале ESTEL.FEST, который петербургская компания «Юникосметик» ежегодно организует для своих сотрудников. В Estel подтвердили, что мероприятие было согласовано.

При этом на фотографиях и видео, которые пользователи публиковали под хэштегом estelfest2020, видно, что соблюдение социальной дистанции и ношение масок не были обязательными условиями посещения концерта.

Здесь стоит отметить, что в «зеленой зоне», к которой относится Подпорожский район, по-прежнему действуют такие коронавирусные ограничения, поскольку массовые мероприятия, на которых не соблюдаются меры безопасности, могут стать причиной новых вспышек заболевания. В такое дело могут вмешаться и Роспотребнадзор с прокуратурой.

Официальный представитель компании Дмитрий Бородин рассказал, что на снимках видно лишь одного человека без маски, все остальные стоят к камере спиной. Он добавил, что каждому участнику мероприятия выдали маски и антисептики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возобновляются концерты на крыше.