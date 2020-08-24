В Петербурге возобновляются концерты на крыше

В Петербурге возобновляются концерты на крыше
Концерты пройдут совсем скоро. Фото: pixabay

Любители музыки и красивых видов смогут вновь посещать концерты на крыше после снятия коронавирусных ограничений.

Для петербуржцев анонсировали сразу два музыкальных мероприятия на ближайшее время. Оба пройдут на крыше бара ZaLive на Кожевенной улице. При прослушивании песен любимых исполнителей, гости концертов смогут одновременно наслаждаться красивым видом на Финский залив.

В четверг, 27 августа, состоится выступление итальянской певицы Даниеллы Фанелли и The Jazz Classic Trio. Слушатели, благодаря звучащих джазовым композициям, перенесутся в атмосферу XX века. А некоторые песни будут представлены в новых стилях. Об этом сообщает spb.aif.ru.

Женя Любич выступит на крыше 12 сентября. Петербургская певица отметила, что очень рада этому событию и с нетерпением ждет живых исполнений.

Отметим, что крыша снова заработает в тестовом режиме для концертов. Количество зрителей будет ограничено. Во время проведения мероприятий будут соблюдаться соответствующие меры предосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разрешили проводить концерты с 8 августа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
The Jazz Classic Trio женя любич концерты на крыше события


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Германии не отрицают возможного отравления Навального
Политехнический университет получил патент на малогабаритный электромобиль
Ленобласть готовится к выборам губернатора
Жители Ленобласти смогут сами выбрать участок для голосования
Инициативы Петербуржцев рассмотрят в рамках проекта «Твой бюджет»
Россельхознадзор вернул в Нигерию 24,5 тонны арахиса, прибывшего в порт ...
Жителя Петербурга подозревают в надругательстве над 11-летней школьницей
В Петербурге возобновляются концерты на крыше