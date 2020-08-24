В Петербурге возобновляются концерты на крыше

Любители музыки и красивых видов смогут вновь посещать концерты на крыше после снятия коронавирусных ограничений.

Для петербуржцев анонсировали сразу два музыкальных мероприятия на ближайшее время. Оба пройдут на крыше бара ZaLive на Кожевенной улице. При прослушивании песен любимых исполнителей, гости концертов смогут одновременно наслаждаться красивым видом на Финский залив.

В четверг, 27 августа, состоится выступление итальянской певицы Даниеллы Фанелли и The Jazz Classic Trio. Слушатели, благодаря звучащих джазовым композициям, перенесутся в атмосферу XX века. А некоторые песни будут представлены в новых стилях. Об этом сообщает spb.aif.ru.

Женя Любич выступит на крыше 12 сентября. Петербургская певица отметила, что очень рада этому событию и с нетерпением ждет живых исполнений.

Отметим, что крыша снова заработает в тестовом режиме для концертов. Количество зрителей будет ограничено. Во время проведения мероприятий будут соблюдаться соответствующие меры предосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разрешили проводить концерты с 8 августа.