В Петербурге разрешили проводить концерты с 8 августа

Очередной этап снятия коронавирусных ограничений смог порадовать любителей музыки.

Посоветовавшись с Роспотребнадзором и изучив ситуацию с заболеваемостью, власти Северной столицы приняли решение разрешить с субботы, 8 августа, проведение зрелищных мероприятий (спортивных и культурных в том числе). Однако, в помещениях их проводить пока что нельзя. Разрешение распространяется на организацию досуга петербуржцев лишь на свежем воздухе. Соответствующее постановление уже принято и подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

При этом, обязательным условием для всех гостей мероприятий станет наличие средств индивидуальной защиты. Помимо этого, обязательно должна соблюдаться социальная дистанция. Контроль за выполнением данных правил лежит на организаторах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что властям Петербурга порекомендовали ослабить ограничения из-за коронавируса.