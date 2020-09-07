В Петербурге появился бюст советского маршала Леонида Говорова

В центре Северной столицы прошла торжественная церемония открытия бюста маршала Леонида Говорова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Скульптуру установили у петербургской школы «Балтика-Колледж» имени Маршала Говорова, расположенной на улице Маяковского, 37. На церемонии открытия присутствовали городской губернатор, два внука маршала, курсанты военных училищ, учителя и ученики школы.

Стоит отметить, что во вторник, 8 сентября, будет 79 лет со дня начала блокады Ленинграда, которая началась в 1941 году и длилась почти 900 дней.

Маршал Леонид Говоров, принявший командование Ленинградским фронтом весной 1942 года, сыграл решающую роль в Ленинградской победе. На его счету две важнейшие операции — «Искра» и «Январский гром» — по прорыву и полному освобождению города от вражеской блокады.

Бюст установили по инициативе коллектива школы силами благотворительного фонда имени Погосяна Грачьи Мисаковича. Памятник создал скульптом Лёва Бейбутян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти открыли памятник военным ветеринарам.