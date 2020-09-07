Ушел из жизни актер из фильма «Зеркало для героя» Сергей Колтаков

Ушел из жизни актер из фильма &#171;Зеркало для героя&#187; Сергей Колтаков
Сергею Колтакову было 64 года. Фото: instagram/@slepakovsemyon

Советский и российский актер Сергей Колтаков ушел из жизни в возрасте 64 лет в Москве.

О смерти актера сообщил комедийный актер кино и телевидения Семен Слепаков в своем Instagram. Комик отозвался о Колтакове как о гениальном артисте и потрясающем человеке. Слепаков назвал актера умным, талантливым, бесстрашным, а также отметил его великолепное чувство юмора.

«Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать», — написал Слепаков.

Сергей Михайлович Колтаков родился и вырос в Барнауле. Он несколько раз помещал занятия в Саратовском театральном училище, однако его лишь смешили озвученные преподавателем задания. После он уехал в Москву, где получил образование в Государственном институте театрального искусства им. Луначарского.

Вскоре после окончания института он дебютировал в фильме Глеба Панфилова «Валентина», где сыграл роль Павла. Его первой успешной ролью стала роль уголовника Анатолия в фильме «Соучастники».

Далее он играл в фильмах «Зеркало Героя», «Мама, не горюй!», «Дети Арбата», «Союз спасения», а также в сериалах «Братья Карамазовы», в эпизоде «Убойная сила-6» и многих других лентах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вдова Клюева рассказала как прошли последние дни актера.

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