Вдова Клюева рассказала как прошли последние дни актера

Супруга народного артиста России Бориса Клюева, скончавшегося на 77 году жизни, заявила, что до последнего момента рассчитывала на его выздоровление.

В пятницу, 4 сентября, родные, близкие и коллеги Бориса Клюева проводили его в последний путь в Малом театре. Напомним, актера не стало 1 сентября в возрасте 76 лет. Он боролся с раком легких, но болезнь все же победила.

Супруга артиста Виктория Клюева рассказал, что ее муж был невероятно сильным человеком. Под конец жизни он уже почти не мог разговаривать, но очень хотел продолжать работать. Порой вместо посещения клиник он отправлялся на репетиции в любимый театр. Последний раз он готовился к спектаклю в Малом театре, в котором отработал 50 лет, 1 августа. Об этом сообщает «СтарХит».

Клюева в настоящее время даже не представляет как продолжать жить без любимого мужа. В счастливом браке супруги прожили целых 45 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продолжение сериала «Воронины» может не состояться из-за смерти Клюева.