Продолжение сериала «Воронины» может не состояться из-за смерти Клюева

Какую судьбу ждет культовый ситком «Воронины» после кончины одного из главных героев рассказал генеральный директор телеканала «СТС» Вячеслав Муругов.

Муругов отметил, что Борис Клюев был замечательным человеком, на котором все держалось. На съемочной площадке его зачастую называли «папой». Смерть актера стала для всех шоком, ведь съемки сериала планировалось продолжать.

Отвечая на вопрос о том, что будет дальше с сериалом, Муругов подчеркнул, что в настоящее время судьба проекта — это не самая главная вещь. Сейчас куда важнее помочь близким и родным актера и оказать им поддержку. Об этом сообщает «Пятый канал».

Гендиректор отметил, что за годы съемок в сериале вся команда стала одной большой семьей, а потеря Клюева является невосполнимой.

Напомним, народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала онкология.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Людмила Полякова упала в обморок на прощании с Борисом Клюевым.