Людмила Полякова упала в обморок на прощании с Борисом Клюевым

В пятницу, 4 сентября, в Москве прошло прощание с народным артистом Борисом Клюевым. Актриса Людмила Полякова, которая выступала вместе с ним на сцене Малого театра, лишилась чувств.

Накануне с артистом прощались родные, друзья и коллеги. Многим сдержать эмоции было непросто, передает StarHit.

Актриса Людмила Полякова упала в обморок перед входом в зал, где проходила церемония прощания с артистом. Ей потребовалась помощь медиков – на место вызвали скорую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Борис Клюев, который скончался на 77-м году жизни, мог оставить наследство, которое оценивают в 50 миллионов рублей. Отмечалось, что на гонорар от сериала «Воронины», который долгие годы не теряет популярности, купил дом в Италии и квартиру с террасой и садом.

Известно, что последние два года артист боролся с раком легких.