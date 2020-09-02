Актер Борис Клюев оставил многомиллионное наследство?

Актер Борис Клюев оставил многомиллионное наследство?
Клюев искренне надеялся на выздоровление. Фото: YouTube/ UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg

Известный актер Борис Клюев, умерший на 77-м году жизни, оставил внушительное наследство, которое оценивается, как минимум, в 50 миллионов рублей.

Борис Клюев известен большинству россиян по роли Николая Петровича в семейном комедийном сериале «Воронины». Проект, на протяжении десяти лет не теряющий популярности, принес актерам хорошие гонорары: Клюеву, к примеру, на эти деньги удалось купить в Италии, в регионе Калабрия, трехкомнатную квартиру с террасой и садом, пишет портал «Дни.ру».

Кроме того, у актера есть квартира в Гурзуфе и дача в Подмосковье, куда он ездил, когда по состоянию здоровья не мог больше путешествовать за границу. Напомним, что на протяжении последних двух лет Борис Клюев боролся с раком легких. Теперь наследство, вероятно, достанется его супруге, Виктории Клюевой, с которой они прожили 45 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что долгое время Клюев скрывал свою тяжелую болезнь.

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Борис Клюев наследство смерть


 

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