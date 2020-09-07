Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать похолодание

В Петербурге с каждым днем на этой неделе будет все холоднее и холоднее, сообщил специалист Гидрометцентра Александр Колесов.

Синоптик рассказал 78.ru, что на похолодание в Северной столице повлияют циклоны, которые продолжают устанавливать погоду во всем регионе. Завтра, 8 сентября, на территории Северной столицы и Ленинградской области прогнозируются небольшие дожди.

Как сообщил Колесов, в ближайшие пару дней погода будет хорошей и даже солнечной. Грядущей ночью в Петербурге похолодает до +10…+12 градусов, а днем столбики термометров покажут до 17 градусов. Однако постепенно атмосферные фронты принесут в город похолодание.

Уже в ночь на среду, 9 сентября, и с этого дня Петербурге начнется «сезон дождей». В четверг местами прогнозируются сильные дожди — в первую очередь это коснется Карельского перешейка. Они продолжат идти в пятницу, когда ожидается еще и усиление ветра до 18 метров в секунду. Сильнее всего похолодает 11 сентября — днем будет до 15 градусов тепла, а к концу недели по ночам температура будет опускаться до 6 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.