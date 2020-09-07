Леонид Рошаль не верит, что ему написала жена Алексея Навального

Врач назвал письмо некорректным и отметил, что ожидал от женщины другого.

Врач Леонид Рошаль ответил жене Алексея Навального Юлии. Об этом пишет РБК в своем Telegram-канале. Эксперт предлагал создать экспертную группу, которая помогла бы установить причины плохого самочувствия оппозиционера. На это Юлия заявила, что не допустит вмешательства российских медиков, а также отметила, что Рошаль представляет интересы государства.

Специалист в свою очередь написал, что не верит, будто письмо действительно написала супруга блогера.

«Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя»,

— написал Рошаль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный вышел из комы, его состояние улучшилось.