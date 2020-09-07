Пушков не понимает, зачем Охлобыстин обращается к Путину

Пушков не понимает, зачем Охлобыстин обращается к Путину
Алексей Пушков. Фото Twitte

Просьбу актера сенатор назвал неуместной.

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал актера Ивана Охлобыстина за его публичное обращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте. Он отметил, что общественность будет явно против помилования актера Михаила Ефремова, который виновен в смерти человека в результате аварии. Сенатор отметил, что знаменитости грозит срок от шести до восьми лет в колонии общего режима.

Напоминаем, что Охлобыстин написал пост, в котором попросил Путина вмешаться в происходящее с Ефремовым. Он убежден, что актер не переживет попадание в тюрьму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Охлобыстин прокомментировал пьяное ДТП с Ефремовым.

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