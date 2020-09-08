Сегодня суд огласит приговор Ефремову

Пресненский суд столицы огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров.

Заседание состоится во вторник, 8 сентября. Начало назначено на 11:00.

Напомним, смертельная авария произошла 8 июня 2020 года в Москве. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля скончался от травм в больнице.

Расследование дела и судебное разбирательство длились три месяца. Прокурор попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления автомобилем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Ефремова на суде высмеял слова защитника потерпевших.